Fenerbahçe'de Ederson defteri kapanıyor! 4 yeni kaleci adayı belirlendi

Fenerbahçe, Volkan Demirel sonrası bir türlü aradığı kaleciyi bulamadı. Efsane eldivenin ardından en uzun süre kaleyi koruyan isim Altay Bayındır olsa da o da beklentilerin altında kaldı. 2023-24 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Dominik Livakovic hayal kırıklığı yaşattı, 2 sezonun ardından kiralık olarak ayrıldı.

Geçtiğimiz yaz Ederson’un gelmesiyle birlikte artık uzun süre kaleci arayışı olmayacağı umut ediliyordu. Ancak daha sezon bitmeden, Sambacı da tartışmaların odağı haline geldi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Birçok maçtan sonra eşine sosyal medyadan gelen eleştiriler ve hakaretler nedeniyle mutsuz olan Ederson, Rize maçındaki büyük hatası sonrası tam anlamıyla hedef tahtasına oturtuldu.

Deneyimli file bekçisinin, menajerinden yeni kulüp aramasını istediği öne sürüldü. Yönetim, transferde stoper, orta saha ve golcü için hazırlanan listeye kalecileri de eklemeye başlıyor.

DÖRT YENİ KALECİ ADAYI BELİRLENDİ

Daha önce gündeme gelen ve Leeds ile sözleşmesi sona erecek olan Illan Meslier, Lyon’da çok iyi bir sezon geçiren Dominik Greif ve PSG’de Chevalier ile rekabet halinde olan Matvey Stefanov’un listeye giren ilk isimler olduğu öne sürüldü.

BERKE ÖZER DE LİSTEDE!

Öte yandan Berke Özer’in dönmesi de gündemde. 25 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor’daki performansı sonrası sezon başında 4.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olmuştu. Berke burada da iyi bir form yakaladı. Anlaşma gereği Milli kalecinin bonservisinin yüzde 20’si halen Fenerbahçe’de.