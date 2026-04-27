Fenerbahçe'de Ederson yıkımı! Geçen seneki halinden eser yok

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de kaleci Ederson, derbide gördüğü kırmızı kartla taraftarın ve kamuoyunun tepkisini topladı.

Brezilyalı file bekçisinin son haftalardaki performans düşüşünün yanı sıra sezon genelindeki istatistikleri dikkat çekti.

2.3 KURTARIŞ ORTALAMASIYLA 16. SIRADA

Yaz transfer döneminde Manchester City’den büyük beklentilerle transfer edilen 32 yaşındaki kaleci, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.

Ederson, maç başına 2,3 kurtarış ortalamasıyla ligde 16. sırada yer alırken, çıktığı 24 maçın yalnızca 8’inde kalesini gole kapatabildi. Bu süreçte 24 gol yiyen deneyimli kalecinin kurtarış yüzdesi %69,6 olarak kayıtlara geçti. Maç başına engellenen gol ortalaması ise 1,4 seviyesinde kaldı.

Ayrıca yaptığı hatalarla da dikkat çeken Brezilyalı file bekçisi bu sezon doğrudan gole yol açan 2 kritik hataya imza attı.

RİZESPOR MAÇINDAKİ KRİTİK HATA

Süper Lig’in geçtiğimiz haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, 90+8. dakikada yenen golde Ederson’un hatalı çıkışı büyük yankı uyandırmış ve sarı-lacivertlilerin 2 puan kaybetmesine neden olmuştu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, derbi öncesi lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşmüştü.

DERBİDE KIRMIZI KART

Galatasaray derbisinde ise maçın başından itibaren hakemle yaşadığı diyaloglar ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Ederson’un, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde gördüğü kırmızı kart tepkileri beraberinde getirdi.

OYUN KURULUMUNDA DA GERİDE

Kariyerinde geriden oyun kurulumundaki becerisiyle öne çıkan Ederson, Fenerbahçe formasıyla bu alanda da rakip kalecilerin gerisinde kaldı.

Brezilyalı kaleci %74,3 pas isabet oranı ve %45,2 uzun pas başarısıyla ligde 8. sırada yer aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSININ YANINDA BİLE DEĞİL

Geçtiğimiz sezon Manchester City kalesini koruyan Ederson, maç başına 4,5 kurtarış ortalaması ve %63,3 uzun pas isabet oranı yakalamıştı.

Yine geçen sezon maç başına 4,3 olan top kaybı ortalaması, Fenerbahçe’de 7’ye yükseldi.

FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe’nin 11 milyon Euro bonservis bedeliyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ederson’un kulübe faturası ağır oldu.

Kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Brezilyalı kaleciye her sezon için net 11 milyon Euro ödeme yapılacak.