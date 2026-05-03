Fenerbahçe'de Ederson müjdesi! 22 milyon Euro

Fenerbahçe, sezon başında yıllar süren Manchester City kariyerini sonlandıran Ederson'u, ezeli rakibi Galatasaray'ın adeta elinden almıştı.

Ederson, sarı lacivertlilerdeki inişli çıkışlı performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

GALATASARAY MAÇINDA BÜYÜK HÜSRAN

Brezilyalı kaleci, özellikle Galatasaray derbisinde maçın hakemi ile girdiği ikili diyalog nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu ve gördüğü kırmızı kart ile beraber, sezonu kapattı.

FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Sarı lacivertlilerde bir yandan başkanlık seçimi beklenirken, diğer yandan da oyunculara teklif yağmaya başladı. Bunlarda son halka da Ederson'a oldu.

BREZİLYA VE ARABİSTAN'DAN İSTENİYOR

Ederson'a Brezilya'dan 2 kulüp, Al Hilal ve Al Nassr ilgi duyuyor. Bununla beraber Brezilya'dan bir kulüp de Ederson'u istiyor.

22 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİRLER

Ederson'un Fenerbahçe'den çıkış maddesi 22 milyon Euro ve bu miktarı Suudiler karşılamaya hazır. Öte yandan aldığı yıllık 11 milyon Euro'luk maaşı da ödeyebilecekleri ifade ediliyor.

YÖNETİM PEŞİN İSTİYOR

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, Ederson için yapılacak teklif sonrası 22 milyon Euro'luk miktarı istediğini oyuncunun menajerine iletti.

Öte yandan başkan adayları, Ederson'un olası ayrılık senaryosu için alternatif kalecilerle görüşmelere başladı.