Fenerbahçe'de Ederson mu, Tarık Çetin mi?

Milli aradan dönüşte Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun kalede Tarık Çetin’i mi yoksa Ederson’u mu tercih edeceği merak konusu oldu. İrfan Can Eğribayat’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Nice maçı öncesi yapılan son antrenmanda, Ederson’un da Samsun maçı öncesi yapılan son çalışmada sakatlanmasıyla eldivenleri giyen 3. kaleci konumundaki Tarık Çetin, deplasmandaki mücadeleye 19, 45+2, 52, 66 ve 88’nci dakikalarında yaptığı kurtarışlara damgasını vurdu.

YERiNE KALEYE BAŞKA iSiM DÜŞÜNÜLÜYORDU

2019-20 sezonunda Vedat Muric’nin transferinde Rizespor’a takasta gönderilen Tarık Çetin’in alt yapısından yetiştiği sarı lacivertli camiaya geri dönüş hikayesi de ilginç. Yeni kural gereği kadrosunda alt yapıdan yetişen oyuncu bulundurmak zorunda olan Fenerbahçe, bu sorunu bir kaleci transferiyle aşmak istedi ve transfer komitesi yine Fenerbahçe alt yapısından yetişen bir başka ismle görüşmelere başladı. Ancak, genç oyuncuların gelişimi ve genç oyuncu transfer komitesi görevindeki Tahir Karapınar, aldığı bilgiler ışığında Tarık Çetin’e yönelinmesini tavsiye etti.

TAHiR KARAPINAR’IN TRANSFERDE ROLÜ BÜYÜK

2 sene önce de İrfan Can Eğribayat’ın transferini tavsiye eden Karapınar, Tarık Çetin’in hem iyi bir kaleci olduğu için hem de kendisi gibi, alt yapıdan Samandıra’ya gelen genç oyunculara kol kanat gerip ağabeylik yapacak karakterde olduğunu bizzat Ali Koç’a sununca bu transfer gerçekleşti. 28 yaşındaki kalecinin Samsun’daki performansına da en çok sevinen isim kuşkusuz Tahir Karapınar oldu. Şimdi Tedesco, Tarık’ı mı, sakatlığını atlatması beklenen Ederson’u mu tercih edecek. Bu seçim Milan Skriniar’ın yokluğunda Fenerbahçe’nin savunması açısından kritik öneme sahip.

JHON DURAN GERi DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanşta yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Jhon Duran dün idmana çıktı. Bir süredir dönüş tarihi ve sağlık durumunu merak edilen Kolombiyalı yıldız bireysel saha çalışmalarına başladı. Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

