Fenerbahçe'de Ederson depremi! Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray ile RAMS Park'ta oynadığı derbide 10 kişi kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin Yunus Akgün'e müdahalesiyle penaltı kazandı. Yasin Kol'un penaltı kararı sonrası Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

VAR incelemesinin de tamamlanmasıyla Yasin Kol penaltı atışının kullanılmasını istedi. Fakat Fenerbahçe'de kaleci Ederson yerine geçmemek için ısrar edince hakem Yasin Kol, 62. dakikada ikinci sarı kartını çıkardı ve Brezilyalı oyuncu dev maçta takımını 10 kişi bıraktı.

SOYUNMA ODASINA GİRERKEN VAR KULÜBESİNE VURDU

Haberin Devamı

Ederson kırmızı kart sonrası itirazlarına devam etti ve kenara gelmeyi bir süre reddetti. Daha sonra soyunma odasına yönelen Brezilyalı kaleci, VAR monitörünün bulunduğu kulübeye vurarak içeriye girdi.

BARIŞ ALPER PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Kırmızı kart sonrası Talisca oyundan alınırken yerine giren Mert Günok kaleye geçti. Penaltı vuruşunda Barış Alper Yılmaz tecrübeli kaleciyi geçti ve derbide takımını 2-0 öne geçirdi.