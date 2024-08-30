Fenerbahçe'de Dzeko mu oynayacak yoksa En-Nesyri mi? Alanyaspor'da eksik var mı? Süper Lig iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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FENERBAHÇE

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe, milli ara öncesi Kadıköy'de taraftarının önüne çıkıyor.

Sakatlığı nedeniyle Rize'ye gidemeyen Bright Osayi-Samuel'in durumu şüpheli.

Sağ bekte yine Mert Müldür'ü izleyeceğiz. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gidişi sonrası sol bek de Jayden Oosterwolde'ye emanet.

Orta üçlüde "İsmail Yüksek, Fred & Sebastian Szymanski" değişmeyecektir.

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçın tamamına ilk 11'de başladı ve 7 gol attı. 19,5 milyon euro bonservis ödenen Youssef En-Nesyri ise sadece 190 dakika şans bulabildi.

TD Jose Mourinho'nun hangi ismi tercih edeceğini maç saati öğreneceğiz.

ALANYASPOR

Sezonun ilk 3 haftasını 2 puanla (2B 1M) geçen Alanyaspor'da, geçen hafta oynanan Göztepe maçını kaçıran Loide Augusto belirsiz.

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Augusto'nun yokluğunda Rony Lopes ilk 11'de başlamıştı ancak ilk saat dolmadan kenara gelmişti.

81'de sakatlanıp kenara gelen Furkan Bayır hazır durumda; TD Fatih Tekke'nin şans vermesi durumunda görev alabilecek.

Fidan Aliti'nin partneri Furkan olmazsa, Nuno Lima olacak.

Orta alanda "Richard & Gaius Makouta" ikilisini izleyeceğiz. Nicolas Janvier alternatif.

Kaptan Efecan Karaca serbest rolde, hücum merkezindeki Sergio Cordova'ya (veya Serdar Dursun'a) destek sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 3 maçın tamamında "ilk" golü atan taraf oldu!

- Alanyaspor'un bu sezon ligde oynadığı 3 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Maçın hakemi Mehmet Türkmen, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (8 sarı kart - 2 kırmızı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%60'lık kesim sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de 3 puana ulaşmasını bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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