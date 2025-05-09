Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten Ajax açıklaması!

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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA KALİTELİ OLAN BİZDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Tadic, "Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik." şeklinde konuştu.

"TALISCA'YA DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLERİ SÖYLEDİM"

Talisca ile maç sırasında yaşanan tartışmaya da bir parantez açan Sırp yıldız, "Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır." sözlerini sarf etti.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Son olarak geleceği ile ilgili konuşan Tadic, "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.