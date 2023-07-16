Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ardından rota Süper Lig'e döndü! Yıldız kanat...

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Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic transferlerini resmen açıklayan; Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini bitirmek üzere olan Fenerbahçe bu kez rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, İstanbulspor formasdı giyen Makedon futbolcu Valon Ethemi'yi gündemine aldı. İstanbulspor ile ilk görüşmenin yapıldığı ve fiyat bilgisi alındığı belirtildi.

İstanbulspor'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Şartları değerlendiren Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde somut adım atması bekleniyor.

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16 GOLLÜK KATKI

1. Lig’de İstanbulspor’la şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig’de de şans bulmaya devam eden Valon Ethemi, geride kalan sezonda 30 maça çıktı. 12 gol atan Valon Ethemi, 4 de asist yaparak tam 16 gole katkı sağlamış oldu. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.