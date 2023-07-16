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Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ardından rota Süper Lig'e döndü! Yıldız kanat...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Valon Ethemi
Fenerbahçede Dusan Tadicin ardından rota Süper Lige döndü Yıldız kanat...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 10:15

Gece yarısı Dusan Tadic bombası patlatan Fenerbahçe rotayı bu kez Süper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 16 gollük skor katkısı yapan kanat oyuncusu için harekete geçti.

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Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic transferlerini resmen açıklayan; Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini bitirmek üzere olan Fenerbahçe bu kez rotasını Süper Lig'e çevirdi.

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Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, İstanbulspor formasdı giyen Makedon futbolcu Valon Ethemi'yi gündemine aldı. İstanbulspor ile ilk görüşmenin yapıldığı ve fiyat bilgisi alındığı belirtildi.

İstanbulspor'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Şartları değerlendiren Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde somut adım atması bekleniyor.

Fenerbahçede Dusan Tadicin ardından rota Süper Lige döndü Yıldız kanat...

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16 GOLLÜK KATKI

1. Lig’de İstanbulspor’la şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig’de de şans bulmaya devam eden Valon Ethemi, geride kalan sezonda 30 maça çıktı. 12 gol atan Valon Ethemi, 4 de asist yaparak tam 16 gole katkı sağlamış oldu. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Valon Ethemi

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