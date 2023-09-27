Fenerbahçe'de Dusan Tadic yedek kalabilir iddiası! Özel çalışmalara başladı...

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Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri, bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Dusan Tadic oldu.

Tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertli kariyerine muhteşem başladı. Avrupa’da ilk 5 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Tadic, ligin ilk haftasındaki Gaziantep mücadelesinde de Dzeko’ya servis yaptı.

İLK KEZ ŞUT PASI VEREMEDİ

Fanatik'in haberine göre; Sırp futbolcunun performansı son dönemde tartışılıyor. Dusan Tadic, Alanyaspor karşısında ise belki de bu sezonki en dikkat çekici performansını sergiledi.

Deneyimli hücum oyuncusu, ligin ilk 4 haftasında maç başına ortalama 4 şut pasıyla bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca ligde 2.1’lik asist beklentisiyle de en iyi oyuncu oldu. Tadic, son Alanya mücadelesinde ise ilk kez şut pası vermeden maçı tamamladı.

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YEDEK KALABİLİR, ÖZEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yıldız futbolcu yeniden çıkışa geçmek için kolları sıvadı. Tadic’in özel çalışmalar yaptığı belirtildi.

İsmail Kartal’ın, öğrencisini yarınki Başakşehir mücadelesinde yedek bırakabileceği öne sürüldü.