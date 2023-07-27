Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Şakalaşmaya gelmedim

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Fenerbahçeli oyuncular Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ve Dusan Tadic, Zimbru maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"GALİBİYET ÖZGÜVEN VERECEK"

Daha da iyi bir performans sergileyebileceklerini söyleyen Polonyalı oyuncu, "Güzel bir maç oldu. Bu sezon taraftarlarımızın önünde oynadığımız ilk maçtı. Oyun mükemmel değildi ama bu galibiyet özgüven verecek. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Galibiyet güzeldi." ifadelerini kullandı.

"ONUN NE İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE BİLİYORUZ"

İsmail Kartal'la ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu, "Taraftarımızla birlikte harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel de bir gol attım. Belki de kariyerimdeki en güzel gollerimden biriydi. Çok çalıştık ve iyi bir galibiyet aldık. Tabii ki yeni bir teknik direktörümüz var. Ben kendisini geçmişten tanıyorum. Onun ne istediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Takımda onunla çalışmış oyuncular var. Saha içerisinde en iyisini vermemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde sürdüreceğiz. Güzel bir sezon olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

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İlk resmi maçlarından kalitelerini gösterdiklerini kaydeden Tadic, "İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Fenerbahçe'ye kuplar kazanmak için geldiğini söyleyen Sırp yıldız, "Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi." dedi.