Fenerbahçe'de Dusan Tadic kararı!

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EURO 2024'ün ardından Sırbistan Milli Takımı'na veda eden Dusan Tadic, kendisini tamamen Fenerbahçe'ye adamış durumda. Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde sol kanatta harika işler yapan tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho yönetiminde sağa geçti ve yüksek performans vermeye devam ediyor.

11'i lig, 8'i Avrupa kupalarında olmak üzere Sarı-lacivertli takımın çıktığı tüm maçlarda forma giyen Tadic, 7 gol atarken 7 de asist yaptı. Sırp yıldız ayrıca birçok golde de asistin pasını veren isim olarak dikkat çekti.

İki sezonda Fenerbahçe'de 75 maça çıkan 35 yaşındaki Tadic, 23 gol atıp 23 de asist yaptı.

1+1 yıllık sözleşme!

Fenerbahçe yönetimi, performansı kadar karakteri ve takımı sahiplenmesinden memnun olduğu Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre Tadic ve menajeriyle kısa süre içerisinde ilk görüşme yapılacak ve 1+1 yıllık teklifin sunulacak.

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"Ajax'ın maçlarını izliyorum"

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına konuşan Tadic, 'Ajax'a dönecek misin?' şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Bilmiyorum. Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcu için belirleyicidir ve ben hala o duyguyu yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğum sürece kupalar için savaşmak istiyorum. Mümkün olduğunca Ajax'ın maçlarını izlemeye çalışıyorum. Bu da beni yeniden mutlu ediyor. Ajax'ın teknik anlamda işleri yeniden çok iyi organize ettiğini düşünüyorum. Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi hikayeler duyuyorum. Koç takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı. Ajax yeniden ileriye doğru büyük adımlar atıyor. Olması gereken de bu, çok güzel."