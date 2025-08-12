×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Duran şoku! Maça devam edemedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jhon Duran#Feyenoord
Fenerbahçede Duran şoku Maça devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 21:31

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u konuk eden Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u konuk etti.

41. dakikada Watanabe'nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, şoku erken atlattı ve 44. dakikada Brown, 45+2. dakikada Duran'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde kapattı.

Fenerbahçede Duran şoku Maça devam edemedi

Sarı-lacivertliler 55. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı.

DURAN SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Jhon Duran, 62. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sekerek kenara gelen Kolombiyalı forvet alkışlar eşliğinde yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

Duran'ın durumu yapılacak sağlık tetkikleri sonrasında belli olacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSüper Ligde sezonun ilk VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın kazandığı penaltı, Gaziantep FKnın kırmızı kartı...Süper Lig'de sezonun ilk VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Gaziantep FK'nın kırmızı kartı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jhon Duran#Feyenoord

BAKMADAN GEÇME!