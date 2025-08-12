Fenerbahçe'de Duran şoku! Maça devam edemedi

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u konuk etti.
41. dakikada Watanabe'nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, şoku erken atlattı ve 44. dakikada Brown, 45+2. dakikada Duran'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde kapattı.
Sarı-lacivertliler 55. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı.
DURAN SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Jhon Duran, 62. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sekerek kenara gelen Kolombiyalı forvet alkışlar eşliğinde yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.
Duran'ın durumu yapılacak sağlık tetkikleri sonrasında belli olacak.