Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldızın transferi için Mesut Özil devrede!

Spor Arena Dış Haber | Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü bir forvetin peşinde...

İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek. Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

MESUT ÖZİL İKNA TURLARINDA

Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.

GIROUD: 'MESUT İLE UYUMUMUZ ÇOK GÜZEL'

Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti. Giroud, Mesut Özil hakkında ''Mesut'un oyunu çok akıcı, çok basit oynuyor. Mesut ile saha içindeki uyumumuz çok güzel. O gerçekten çok kaliteli bir futbolcu.'' sözlerini kullanmıştı.

Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti.

BOATENG İÇİN MOURINHO DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde de Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Jerome Boateng ile konuştuğu ve Boateng'e Fenerbahçe'yi önerdiği iddia edilmişti. Alman basını, çok yakın arkadaş olan Mesut ve Boateng'in Fenerbahçe forması altında buluşabileceğini belirtmişti.

Ancak çıkan son haberlere göre Jerome Boateng, Premier Lig takımlarından Tottenham'a transfer olmaya yakın gözüküyor. Stoper arayışı içinde olan Jose Mourinho'nun Boateng'i kadrosunda görmek istediği ve İngiliz ekibinin bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydediliyor. Alman stoperin sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı resmen açıklanmıştı.

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