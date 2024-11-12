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Fenerbahçe'de duble ocak bombası! Talisca ile beraber...

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#TRANSFER#Anderson Talisca#FENERBAHÇE
Fenerbahçede duble ocak bombası Talisca ile beraber...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 12:28

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yenerek milli araya giren Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile Anderson Talisca için rekabette olduğu öğrenildi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar yenilgisinin ardından Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0'lık skorla geçerek milli araya girmişti.

Bir yandan sakatlıklarla boğuşan bir yandan ise bulunduğu kulvarlarda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da start verildi.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ve Sebastian Szymanski'nin form düşüşü nedeniyle önceliğini sol bek ile 10 numara transferine veren sarı - lacivertlilerin gündemine iki yıldız birden geldi.

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SOL BEKTE YİNE BROWN

Fanatik'in haberine göre savunmanın soluna Gent'ten Archie Brown'u izleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bek oyuncularını uzun boylu futbolculardan yana tercih etmesi nedeniye bu transfere yoğunlaşılacak.

Oosterwolde'nin sezonu kapatması nedeniyle 1.90'lık Brown'ı yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen sarı - lacivertliler 12 milyon euro bedel talep edilmesinden sonra imzadan vazgeçmişti.

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Fenerbahçe'nin 13 Ocak'a kadar Belçika ekibiyle anlaşmayı hedeflediği kaydedildi.

10 NUMARAYA TALISCA

10 numara transferi için ise gündemde tanıdık bir isim var: Anderson Talisca...

Neredeyse her transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Talisca için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçede duble ocak bombası Talisca ile beraber...

Al-Nassr'ın göndermek istediği 30 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'nun da özel olarak harekete geçeceği ve takımı güçlendirmek için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da Talisca için rekabette yer aldığı ancak sarı - lacivertlilerin bir adım önde olduğu ifade edildi.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.

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#TRANSFER#Anderson Talisca#FENERBAHÇE

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