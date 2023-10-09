Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kalesine duvar ördü

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Fenerbahçe bu sezon savunmada Becao-Djiku ikilisi uyumlarıyla dikkat çekiyor. Kulüpte Uche-Högh ikilisinden bu yana ilk kez bu kadar uyumlu tandem kurulduğu için rakip forvetler neredeyse kaleci Dominik Livakovic’i göremeden maç bitiyor.

Becao sert ve sağlam duruşu, Djiku tekniği, ayakları, zekası ve oyunu geriden çok iyi kurmasıyla öne çıkıyor.

Bu ikilinin müthiş uyumuyla, zaten kalesinde güven veren Livakovic’e bir maçta en fazla 1-2 top geliyor.

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 6 maça çıkarken 4 maçta kalesini gole kapattı.

Livakovic, yalnızca Antalyaspor ve Nordsjaelland maçlarında gol yedi.