Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkartmadı

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Kanarya uzun uğraşların ardından transferinde mutlu sona ulaştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, UEFA Konferans Ligi'ndeki Twente maçı öncesi sahaya gelerek Sarı-Lacivertli taraftarları selamlamıştı. Yeşil sahanın ortasına gelen Hırvat kaleciye Fenerbahçe taraftarları yoğun bir ilgi göstermiş ve tezahüratlarla destek vermişti.

5 yıllık sözleşme imzaladı

Daha resmi imzayı atmadan böylesine güzel bir şekilde karşılanan Livakovic ile hemen ardından resmi sözleşme yapılmıştı. 28 yaşındaki file bekçisi kendisini 5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan kontratı imzalamıştı.

İyi karşılandı, kötü başladı

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın ısrarla istediği Hırvat Milli Takım kalecisi Livakovic, Sarı-Lacivertli formaya giderek alışıyor. 28 yaşındaki oyuncu, çubuklu ile başladığı kariyerinin ilk maçlarında yediği gollerle dikkat çekmişti. Antalyaspor ile Kadıköy’de oynanan ve 3-2 biten ilk lig maçında yediği gollerle şaşırtan Livakovic, 3-1 biten Twente maçını da boş geçmemişti.

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İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı

Ancak ardından oynadığı Alanyaspor, Başakşehir ve Çaykur Rizespor ile oynanan 3 Süper Lig maçında kalesini gole kapattı.

Fanatik'in haberine göre; yaptığı kritik kurtarışlarla İsmail Kartal’ın “Benim birinci kalecim Livakovic” sözünün doğruluğunu ispat eden Hırvat file bekçisi, başarıya giden yolda Sarı-Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet edeceğinin sinyallerini verdi.