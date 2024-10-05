Fenerbahçe'de Dominik Livakovic fırtınası! Tarihe geçti..

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin maç içinde gösterdiği performans eleştiri konusu olsa da takımın kalecisi Dominik Livakovic yaptığı kurtarışlarla taraftarların beğenisini topladı.

TAM 8 KURTARIŞ

Twente - Fenerbahçe maçının büyük bölümünde ev sahibi ekip maçın genelinde baskın olan taraftı. Hollanda ekibi maç boyunca tam 9 kez sarı lacivertli kaleye isabetli şut yolladı.

Ancak "Tukkers" lakaplı ekibin karşısında ise Dominik Livakovic vardı. Hırvat kaleci kalesine gelen topların sekizini kurtarmayı başardı.

VOLKAN DEMİREL'İN ARKASINA YERLEŞTİ

Twente karşısında tam 8 kurtarış yapan Dominik Livakovic, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yaptığı bir maçta en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.

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Bu alanda rekor ise Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaline ulaştığı maç olan Lazio maçında 9 kurtarış yapan Volkan Demirel'e aitti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN ZİRVESİNDE

Dominik Livakovic Avrupa Ligi'nde iki hafta sonunda yaptığı 14 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi konumunda yer alıyor. 29 yaşındaki kaleciyi Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos (12 kurtarış) takip ediyor.

BU SEZON 14 GOL YEDİ

2024/2025 sezonunda 13 resmi maçta Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic, bu maçların sonunda kalesinde toplam 14 gol gördü. Hırvat kaleci beş maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDE 13. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftası sonunda 4 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 13. sırasında bulunuyor. Sarı lacivertli ekip, turnuvanın üçüncü maçları kapsamında 24 Ekim 2024 tarihinde evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak.