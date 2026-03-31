Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'ya sürpriz talip! Listenin tepesine yazdılar

Haberin Devamı

Sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco'yu getirdi.

SÜPER KUPA KAZANDI

Sezonun hemen başında takımın başına geçen Domenico Tedesco, sarı-lacivertliler ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 40 yaşındaki genç teknik adamın bu performansı sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

FIORENTINA PEŞİNDE

Fanatik'in Football Italia’dan aktardığı habere göre; Fiorentina, yeni sezonda futbol yapılanmasını baştan aşağıya yenilemek için çalışmalara başladı. Bu planlama kapsamında futbol direktörlüğüne Fabio Paratici getirilmişti.

Mor Menekşeler’in, teknik direktörülük için ise ilk aday olarak Domenico Tedesco’yu belirlediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 40 resmi maça çıkan Domenico Tedesco bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 2.08 puan ortalaması yakaladı.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

40 yaşındaki genç teknik adamın sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.