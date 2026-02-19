×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante sözleri!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 17:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu akşam Nottingham Forest ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı öncesinde Bild'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın performansı ve Nottingham Forrest hakkında Bild’e röportaj verdi.

"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

“Taraftarlarımızın mutlu olması beni mutlu ediyor: sonuçlar, futbolumuz ve sahadaki performansımızdan dolayı. Ben her zaman kendimim ve her çalışana, her taraftara ve her rakibe saygılı davranmaya çalışıyorum. Ekibim ve ben buraya geleli sadece beş ay oldu, ama şimdiden kendimizi evimizde hissediyoruz. İstanbul harika bir şehir, buradaki insanlar bizi kollarını açarak ve büyük bir sıcaklıkla karşıladılar. Bu çok özel bir şeydi ve hala da öyle. Kulüpte kendimi çok rahat hissediyorum. Takımla çalışmak da çok eğlenceli. Hepsi çok iyi insanlar."

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYORLAR"

“Rekorlar elbette güzel şeyler, çünkü doğru yolda olduğumuzu gösteriyorlar. Ama önemli olan 22 hafta sonunda hangi rekora sahip olduğunuz değil, sezon sonunda nerede olduğunuzdur.” 

"NOTTINGHAM FORREST ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP"

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp olmasına rağmen, çok samimi bir atmosfer var. Burası tek kişilik bir gösteri değil, tam tersine. Burada hepimiz çok yakın ve güven dolu bir şekilde çalışıyoruz: personel, takım, sportif direktör ve yönetim kurulu. Ayrıca bizi her zaman destekleyen harika taraftarlarımız var. Elbette hedefimiz bir sonraki tura yükselmek. Ancak Nottingham Forrest çok güçlü bir rakip. Zorlu bir mücadele olacak.”

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

“Buradaki atmosfer kesinlikle olağanüstü. Ev sahibi olduğumuz maçlarda düzenli olarak tüylerim diken diken oluyor. Ligin seviyesi de gerçekten çok yüksek. Tüm takımlar taktiksel olarak iyi ve gerçekten iyi oyunculara sahipler. Burada her maçta performansını ortaya koymalısın, aksi takdirde kazanmak zor olur.”

N'Golo Kante hakkında: “O harika bir oyuncu ve harika bir insan. Bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum.”

