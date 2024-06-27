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Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi-Samuel takıma döndü! Sağlık kontrolü...

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#FENERBAHÇE#Alexander Djiku#Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçede Djiku ve Osayi-Samuel takıma döndü Sağlık kontrolü...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:49

Fenerbahçe'de izinlerinden dönerek takıma katılan Alexander Djiku ve Osayi-Samuel, yeni sezon hazırlıkları öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

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Fenerbahçeli futbolculardan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, yeni sezon hazırlıkları öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

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Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti.

Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, akşam saatlerinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılacak.

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#FENERBAHÇE#Alexander Djiku#Bright Osayi-Samuel

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