Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararını verdi! İlk 11'i geri dönüyor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

İLK 11'İ NETLEŞTİRDİ

Sarı-lacivertlilerde yolların ayrıldığı İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, mücadelenin ilk 11'ini belirledi.



OPPONG STOPERE, MURIQI İLK 11'E

TRT Spor'un haberine göre Hollandalı teknik adam, Nathan Ake ve Archie Brown'ın yokluğunda stoper tandemini Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong ikilisinden oluşturacak.

Haberin detaylarında Dirk Kuyt'ın, Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayan ve beklentilerin altında performans gösteren Romelu Lukaku'nun yerine de Vedat Muriqi'yi santrfor bölgesinde oynatacağı belirtildi.