×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Teknik Direktör
Fenerbahçeden teknik direktör açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 16:38

Fenerbahçe, milli araya kadar teknik direktörlük görevinde Dirk Kuyt’un görev alacağını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından teknik direktör konusunu masaya yatırmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14.00’te başlayan toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Sarı-lacivertlilerin sitesinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Gözden KaçmasınPFDK, derbinin faturasını kesti İşte verilen cezalarPFDK, derbinin faturasını kesti! İşte verilen cezalarHaberi görüntüle

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!