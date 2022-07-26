Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü! 3 eksik...

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçede Dinamo Kiev hazırlıkları sürdü 3 eksik...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile taraftarının önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Futbolcular ilk yarım saatlik periyotta salonda çalışırken daha sonra ise sahaya çıktı. Isınma ve düz koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler daha sonra dayanıklılık ve güç idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare antrenmanda yer almazken, bugünkü basın toplantısında Teknik Direktör Jorge Jesus'un sakatlıklarının bulunduğunu belirttiği Arda Güler, Joshua King ve Osayi Samuel ise takımla birlikte çalıştı.

Haberin Devamı

Yarın akşam saat 20.00'de Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Gustavo Henriqueyi resmen açıkladı İstanbula geldiFenerbahçe, Gustavo Henrique'yi resmen açıkladı İstanbul'a geldiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA