Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'tan İsmail Kartal ve performans yorumu

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Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, basın mensuplarına konuştu.

İşte Pelkas'ın sözleri;

Burada bulunmak bizler açısından keyifli. İdmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi bir şekilde idmanlar devam ediyor. Hava da güzel, sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

ÖNEMLİ OLAN DENGEDE KALABİLMEK

Futbol gerçekten böyle. Her gün farklı olaylar, farklı durumlar oluyor. İnişli çıkışlı dönemler oluyor. Tıpkı hayat gibi. Önemli olan dengede kalabilmek.

BAZEN İYİ OLURSUNUZ BAZEN KÖTÜ

Bazıları için yeterli, bazıları için yeterli değil. Herkes oynamak, iyi bir performans koymak ister. Bazen iyi olursunuz bazen kötü. Bunun içerisinde bulunan etkenler çok fazla. Hala takıma yardımcı olabileceğimi çok iyi biliyorum

LİG BİTMEDİ

Taraftarların mutsuz hissetmeleri gayet normal. Takımı hak ettiği noktaya getirdikçe onları mutlu edebiliriz. Onlar bizim yanımızda olunca biz çok güçlüyüz. Lig hala bitmedi, hedeflerimiz devam ediyor.

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İSMAİL KARTAL ADİL BİR İNSAN

İsmail Kartal yeni geldi ama hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum.