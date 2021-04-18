Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı

Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında takımını öne geçiren golü atan 27 yaşındaki futbolcu, dış sahada toplamda 5 gol ve 5 asiste ulaştı.

ALEX'İN VELİAHTI PELKAS

Dimitris Pelkas, bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist) Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı.

Sarı lacivertli formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 27 maça çıkan Pelkas, 7 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pelkas, şimdiden büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.

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