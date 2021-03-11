Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas tarih verdi! 'Sahada olacağım'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Konya maçında yaşadığı kısa süreli bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılan ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanan Dimitris Pelkas pazar günkü Gençlerbirliği maçında forma giyebileceğini söyledi. Yunan futbolcu, hem Skubic ile çarpışma anı hem sonrasında yaşananlar hem da son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada bulundu. Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan 27 yaşındaki futbolcu, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini ifade etti.

BİRKAÇ DAKİKAYI HATIRLAMIYORUM

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Pelkas kendisine gösterilen ilgi ile ilgili ise şunları söyledi: “Oyuncular, çalışanlar, kulübün yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine sarı lacivertli tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım.

TARAFTARLAR DA HARİKAYDI

Taraftarlar da harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim. Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım.”