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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için ayrılık iddiası!

#Fenerbahçe#Pelkas#Lyon
Fenerbahçede Dimitrios Pelkas için ayrılık iddiası

Geçtiğimiz sezon takımın yükünü taşıyan, bu sezon ise forma bulmakta zorlanan Yunan yıldız Pelkas'ın değişen sistemden rahatsız olduğu belirtildi. Hakkındaki ayrılık iddiaları zirve yapan Pelkas'ı iki takım istiyor.

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Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı.

Kaçırdığı 3 maçta sakat, birinde ise cezalı olan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol 8 asistle F.Bahçe'de skora en fazla etki eden ikinci oyuncu olmayı başardı.

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3 KEZ 11'DE BAŞLADI

Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu.

Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.

Yaşadığı bu büyük düşüşün arkasındaki neden araştırılan Yunan futbolcunun, özellikle takımda değişen sistemden çok etkilendiği konuşuluyor. Hatta bununla ilgili şikâyetlerini teknik ekiple yaptığı görüşmelerde sık sık dile getirerek ayrılma talebini ilettiği dahi iddialar arasında...

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Pelkas'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz. Ancak ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan isimlerden biri olacağı kesin.

İKİ KULÜP TALİP

Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitris Pelkas'ın Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesinde olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planladığı gelen haberler arasında...(Sabah)

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