Fenerbahçe'de Diego Rossi bir coştu, pir coştu!

Fenerbahçe’nin zorlu Trabzonspor deplasmanında henüz 3. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandıran Diego Rossi, sarı lacivertlilerde
yüksek form grafiği yakalamayı başardı.
Süper Lig’deki ilk iki karşılaşmasında Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamayan Uruguaylı futbolcu, ardından çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde de katkı sağladı.
Rossi toplamda 2 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.
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