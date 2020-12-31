Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sözleşmesinde çarpıcı gerçek! Emre Belözoğlu açıkladı...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Emre Belözoğlu, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıkları Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili şunları söyledi;

"Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme."

"BENİM İÇİN DE 'KRONİK SAKAT EMRE'Yİ ALDILAR' DEMİŞLERDİ"

Fenerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli futbol adamı, şunları aktardı:

"Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor. Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğimde ‘kronik sakat Emre'yi aldılar’ denmişti. Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz."

ELJİF ELMAS AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli kulübüne transfer olan Eljif Elmas'ın sözleşmesindeki 50 maç oynarsa Fenerbahçe'ye ödeme yapılır maddesinin tam olarak doğru olmadığını da aktardı.

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