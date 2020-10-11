Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin dönüş tarihi belli oldu! Derbiye yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin en kısa sürede takıma katılması için Erol Bulut kulüp çalışanlarına talimat verdi.

Perotti'nin bireysel çalışmalar dışında günde çift seans tedavi olduğu ve önümüzdeki hafta takıma katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Ancak yine de Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarında görev alması beklenmiyor. Trabzonspor derbisinin ardından Arjantinli yıldız formasına kavuşabilir. Perotti, Erol Bulut'un takımda ısrarla görmek istediği isimlerden biriydi. (Takvim)

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