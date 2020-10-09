Fenerbahçe'de Diego Perotti'den transfer itirafı: 'Emre gelmemi çok istedi'

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, Emre Belözoğlu’nun kendisini takımda görmeyi istediğini ve onunla görüşmelerin ardından transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perotti, “Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye gelmemi çok istedi. Planlarını anlattı. Şehir hakkında benim de sorularım oldu ve bunları güzel bir şekilde cevapladı. Ben Roma’daydım ve Ocak ayından beri sıkıntılı sürecim vardı. 2-3 gün kala her şey netleşti ve bir karar alarak buraya geldim. Doğru karar verdiğime inanıyorum” dedi. Türkiye’deki futbol atmosferini Arjantin’e benzeten 32 yaşındaki oyuncu, şunları aktardı:

“Futbolla yaşayan, futbolu çok seven bir insanım. Daha önce buradaki maçları da izledim. Buradaki atmosfer Arjantin’e çok benziyor. Bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti. Roma’dan Fenerbahçe’ye gelme şansım oldu ve bunu değerlendirmek istedim. Fenerbahçe, tarihinde birçok başarılara sahip ve bunu tutkuyla yapan bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim. Ben mücadeleciyim ve hırsım yüksek.”