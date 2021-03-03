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GeriFutbol Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık itirafı! Ne zaman sahalara dönecek?
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık itirafı! Ne zaman sahalara dönecek?

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık itirafı! Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'de uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Diego Perotti, ülkesi Arjantin'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Aralık ayından bu yana sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan ve Ali Koç'un hakkında ''Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı'' dediği Diego Perotti, son durumu hakkında konuştu.

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''DÖNMEME BİRAZ DAHA VAR''

Arjantin'de FM 947'e konuşan Perotti, ''Yaşım dolayısıyla olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var. Tekrar futbol oynayacağım.'' sözlerini kullandı.

''BERABER OYNADIĞIM EN İYİ FUTBOLCU...''

Kariyerini de değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, ''Totti ile 1.5 sezon beraber oynadım. Roman Riquelme ve Lionel Messi ile de oynadım. Maradona'nın teknik direktörlüğü yaptığı takımda vardım. Gerçekten çok şanslı birisiyim. Messi'yi ayırırsam Riquelme, beraber oynadığım en iyi futbolcuydu.'' dedi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 4 maça çıkabilen Arjantinli futbolcu 3 gol kaydetmişti.

Fenerbahçede Diego Perottiden sakatlık itirafı Ne zaman sahalara dönecek

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