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GeriFutbol Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık açıklaması!

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Perotti için İtalyada ortalığı karıştıran sözler Fenerbahçede Emre Belözoğlu açıklamıştı ama...
Diego Perotti için İtalya'da ortalığı karıştıran sözler! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıklamıştı ama...

Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede iyileşmem için devam ediyor." ifadelerini kullandı

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