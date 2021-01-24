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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Diego Perotti kafa karıştırdı

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Fenerbahçe'de Diego Perotti kafa karıştırdı
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F.Bahçe’nin, sakatlığı nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı Diego Perotti, sürpriz bir açıklama yaparak, “Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil. Dizimde problem yok. Hamstring tendonundaki problemden dolayı ameliyat oldum ve iyileşmeye başladım” dedi.

İtalyan Tuttomercato da, “Perotti’nin bağının kopması gibi bir durum yok” iddiasında bulundu.

F.Bahçeli yetkililer ise, dizinden sakat olduğu yönünde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayıp, sadece sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, “İyileşmesi 3 ila 8 ay arası sürecek” dediğini hatırlattı. 

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