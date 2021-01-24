Fenerbahçe'de Diego Perotti kafa karıştırdı

İtalyan Tuttomercato da, “Perotti’nin bağının kopması gibi bir durum yok” iddiasında bulundu.

F.Bahçeli yetkililer ise, dizinden sakat olduğu yönünde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayıp, sadece sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, “İyileşmesi 3 ila 8 ay arası sürecek” dediğini hatırlattı.