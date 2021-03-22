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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Diego Perotti, tedavisinin ardından İstanbul'a dönerek çalışmalara başladı.

Sarı lacivertlilerin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 4 maçta oynayabilen 32 yaşındaki Arjantinli orta saha İstanbul'a döndü.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve ameliyat olduktan sonra ülkesine gidip rehabilitasyon sürecine başlayan Perotti'nin tedavisi tamamlandı ve İstanbul'da salon çalışmalarına başladı.

Bu sezon oynaması beklenmeyen ve Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Perotti, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. 

Sosyal medya hesabından çalışmalara başladığı yönelik bir paylaşımda bulunan Perotti, "İstanbul" notunu düştü.

Fenerbahçede Diego Perotti İstanbula döndü

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