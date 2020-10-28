Fenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor

Son dakika... Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti geçtiğimiz hafta da bir antrenmanda kısa bir süre takımla çalışmıştı.



Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden birisi olan Arjantinli sol kanat oyuncusunun bu hafta içinde takımla birlikte idmanlara başlama ihtimalinin olduğu bildirildi.



Diego Perotti geçtiğimiz hafta da bir antrenmanda kısa bir süre takımla çalışmıştı.

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