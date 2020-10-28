MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor
GeriFutbol Fenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden birisi olan Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti’nin bu hafta içinde takımla birlikte idmanlara başlama ihtimalinin olduğu bildirildi.

Son dakika... Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti geçtiğimiz hafta da bir antrenmanda kısa bir süre takımla çalışmıştı.

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden birisi olan Arjantinli sol kanat oyuncusunun bu hafta içinde takımla birlikte idmanlara başlama ihtimalinin olduğu bildirildi.

Diego Perotti geçtiğimiz hafta da bir antrenmanda kısa bir süre takımla çalışmıştı.

 

 

Fenerbahçede Diego Perotti dönüyor

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle