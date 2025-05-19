Fenerbahçe'de Diego Carlos'un bonservisi belirlendi: Büyük zarara razı olundu!

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan renklerine bağladığı Diego Carlos, beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk günlerde yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Diego Carlos için ayrılık iddiası ortaya atıldı.

SATIŞ LİSTESİNE KONACAK

NTV Spor'un aktardığına göre; İspanyol basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin Diego Carlos'u yaz transfer döneminde satışa çıkaracağı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper için 6-7 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği vurgulandı.

Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

YALNIZCA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 5 maça çıkarken sahada bulunduğu 188 dakikada 1 sarı kart gördü.

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