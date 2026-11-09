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Fenerbahçe'de devrim gibi değişim! 5 maddede Emre Belözoğlu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Teknik Direktör
Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 12:03

Fenerbahçe'deki yeni kariyerine 5-0 gibi dev bir galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu'nun 5 maddede yarattğı fark ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Çorum FK deplasmanında 5-0 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci (2), Mason Greenwood (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DOKUNUŞ!

Emre Belözoğlu imza töreninde, "Oynattığımız oyunun beklentileri karşılayacağını düşünüyorum. Hatta bunun ‘en yakın süreçte’ olacağını düşünüyorum. Bu genlerin ne istediğini biliyorum, çünkü ben de saha içinden geldim." sözlerini sarf etmişti. 46 yaşındaki teknik direktör, kısa sürede takıma beş dokunuş yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

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1-) YÜKSEK ENERJİ

Fenerbahçeli oyuncular dün akşam, Süper Lig özelinde en istekli maçlarından birini oynadı. Emre Belözoğlu, kısa sürede oyuncun grubunu çok iyi motive etti.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

2-) BEKLERİ KULLANIM ŞEKLİ

Fenerbahçe'de dün akşam dikkat çeken şeylerden biri de beklerin, top Fenerbahçe'deyken kenarda değil merkezde konumlanmasıydı. Böylelikle sarı-lacivertli takım, Nathan Ake gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun yokluğuna rağmen oyun kurulumunda sorun yaşamadı.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

3-) GREENWOOD VE OĞUZ AYDIN'A ÖZGÜRLÜK

Çorum FK deplasmanında Nelson Semedo ve Levent Mercan iç koridorda konumlanırken, kanat oyuncuları ise çizgiye basarak kendilerine alan buldu. Mason Greenwood ve Oğuz Aydın, merkezdeki kalabalıktan sıyrılarak etkili oldular. Greenwood, ligdeki en iyi maçlarından birini oynadı.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

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4-) TAM ZAMANINDA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Emre Belözoğlu, maçın ikinci yarısında Çorum FK baskıyı artırmışken oyuncu değişiklikleri için beklemedi ve hemen hamle yaptı. 57. dakikada Vedat Muriqi ve N'Golo Kante oyuna girerken 64'te ise Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür oyuna dahil oldu. Böylelikle oyunun kontrolü yine Fenerbahçe'ye geçti.

Fenerbahçede devrim gibi değişim 5 maddede Emre Belözoğlu

5-) SAYGINLIK VE İLETİŞİM

Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Emre Belözoğlu, oyuncular tarafından kısa sürede büyük saygı gördü. Ayrıca Belözoğlu'nun İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor olması, oyuncularla direkt iletişimde önemli bir katkı sağlıyor.

 

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Teknik Direktör

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