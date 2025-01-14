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Fenerbahçe'de devre arasının ilk transferi! Mourinho istedi, Ali Koç açıkladı ve Tuta ile anlaşmaya varıldı...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Tuta
Fenerbahçede devre arasının ilk transferi Mourinho istedi, Ali Koç açıkladı ve Tuta ile anlaşmaya varıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 13:32

Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarında gaza basan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper.

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Son olarak dün Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transfer konusunda önceliklerinin stoper olduğunu ifade etti.

Sezon içinde 2 stoper oyuncusunu kaybettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, “2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu” dedi.

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ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 stoper, 1 sol bek ve oyuncu gönderdikleri takdirde fırsat transferleri yapacaklarını dile getirmişti.

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Portekizli teknik adamın ligin ikinci devresinde 3’lü oyun sistemine geçmesi bekleniyor. 3’lü dizilişte oynayabilen profilde stoper arayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Jaka Bijol, Mario Hermoso, Koki Machida, Tuta ve Diego Carlos’u listesinde bulunduran Fenerbahçe, bu mevkiye en hızlı şekilde 2 takviye yapmak ve ligin ikinci yarısının ilk haftalarına yetiştirmek istiyor.

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'TUTA İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI'

Öte yandan sarı - lacivertlilerin bu isimler arasında bulunan Tuta için Frankfurt ile anlaştığı ve oyuncunun temsilcisiyle görüşeceği iddia edildi.

Fenerbahçede devre arasının ilk transferi Mourinho istedi, Ali Koç açıkladı ve Tuta ile anlaşmaya varıldı...

MAXIMIN GÖZDEN DÜŞTÜ, GİDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin sezon başı Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, 61 yaşındaki teknik adamın gözünden düştü.

Ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin’i ana planda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedip yabancı sayısında yer açmak istiyor.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Tuta

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