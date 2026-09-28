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Fenerbahçe'de devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Romelu Lukaku
Fenerbahçede devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 13:00

Fenerbahçe, fizik durumu ve performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelen Romelu Lukaku'nun performansını attıramaması halinde halinde Ocak transfer döneminde yöneleceği ismi belirledi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezona beklentilerin oldukça altında giren Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı alınan galibiyetle milli araya moral depolayarak girdi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler sürpriz bir operasyona yöneldi.

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BALOGUN HAREKATI

Fenerbahçe, Belçikalı yıldızın performansının istenilen seviyeye gelmemesi durumunda Monaco forması giyen Folarin Balogun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçede devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu

DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇİLECEK

Sarı-lacivertlilerin istenilen şartların oluşması durumunda devre arasında 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı santrfor için hamle yapması bekleniyor.

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Fenerbahçede devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO!

Monaco ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki ABD'li forvetin piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçede devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan ve 19 gol - 5 asistlik performans sergileyen Balogun, bu sezon ise şu ana dek yalnızca 1 maçta 14 dakika şans bulabildi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Romelu Lukaku

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