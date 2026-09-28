Fenerbahçe'de devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu!

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Süper Lig'de sezona beklentilerin oldukça altında giren Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı alınan galibiyetle milli araya moral depolayarak girdi.
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler sürpriz bir operasyona yöneldi.
BALOGUN HAREKATI
Fenerbahçe, Belçikalı yıldızın performansının istenilen seviyeye gelmemesi durumunda Monaco forması giyen Folarin Balogun'u kadrosuna katmak istiyor.
DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇİLECEK
Sarı-lacivertlilerin istenilen şartların oluşması durumunda devre arasında 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı santrfor için hamle yapması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO!
Monaco ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki ABD'li forvetin piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan ve 19 gol - 5 asistlik performans sergileyen Balogun, bu sezon ise şu ana dek yalnızca 1 maçta 14 dakika şans bulabildi.