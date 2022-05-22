Fenerbahçe'de Devler Ligi geldi, sıra Jorge Jesus'ta!

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Sarı lacivertli takıma şartlı imza attığı öne sürülen Jesus’un F.Bahçe’nin Devler Ligi’nde ön eleme oynamayı garantilemesinin ardından kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde teknik direktör konusunda sessizlik sürerken Portekiz’den Jorge Jesus ile yapılan anlaşma ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Portekiz basınından Abola önceki gün tarafların 1+1 yıllık anlaşma yaptığını duyururken ülkenin diğer bir önemli spor gazetesi Record, hem tecrübeli teknik adamın alacağı ücreti açıkladı hem de çarpıcı bir iddiada bulundu.

EKİBİYLE BİRLİKTE 7 MİLYON EURO MAAŞ

Gazete, Fenerbahçe’nin Jorge Jesus ve ekibine toplam 7 milyon Euro maaş ödemesi yapacağını yazarken, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Portekizli teknik adamın, Jesus’un Benfica’dan ayrılmasından sonra yani 2021’in sonundan itibaren görüştüğünü vurguladı.

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Haberde taraflar arasındaki sözleşmenin tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılınacak şekilde imzalandığı öne sürüldü. Jorge Jesus’un imza attığı sözleşmenin geçersiz olması için Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması gerekiyordu. Ancak sarı lacivertliler büyük bir avantajla girdiği sezonun son haftasında Malatya deplasmanında hata yapmayarak Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme hakkını elde etti, Jesus’un gelmesinin önünde de bir engel kalmadı.