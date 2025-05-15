Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu: Listede 3 yıldız isim var!

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Fenerbahçe, bir kez daha büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Yönetim, bu yaz ses getirecek transferlerle taraftarı yeniden umutlandırmak istiyor.

Listede yer alan isimler arasında imza attırmanın en zor olduğu yıldızlardan biri Christopher Nkunku. Fransız hücum oyuncusu, Chelsea’den kesin olarak ayrılacak.

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ARSENAL'İN İŞİ ZOR

Nkunku'nun hayali, yeni takımının PSG ya da Bayern Münih olması. Ancak farklı kaynaklardan gelen haberlere göre iki dev kulüp de kendilerine önerilen 27 yaşındaki futbolcu için olumsuz dönüş yaptı. İngiliz medyası, yıldız oyuncuyla ilgilenen en önemli takımın Arsenal olduğunu yazdı. Ancak hem Chelsea bu seviyede bir futbolcusunu ezeli rakibine vermeye sıcak bakmıyor hem de Nkunku İngiltere'de mutsuz olduğu için kariyerini farklı bir ülkede sürdürmek istiyor.

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CHELSEA TEKLİF BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin henüz dünyaca ünlü yıldız için bir hamle yapmadığı ancak gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler için en olası seçenek, Nkunku'yu kiralamak. Ancak Chelsea'nin ilk etapta bonservis için gelecek teklifleri görmek istediği vurgulandı.

VERATTI İÇİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Marco Verratti, Mourinho’nun da isteğiyle Fenerbahçe’nin radarına girdi. Portekizli teknik adam, Manchester United ve Roma’ya aldıramadığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sarı-Lacivertliler’de kavuşmak istiyor.

İtalyan yıldız, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Al-Arabi’den ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin Verratti için çalışmalara başladığı kaydedildi. Fenerbahçe, Katar Ligi’nin son haftalarında diz sakatlığı yaşayan tecrübeli yıldızın sağlık durumunu araştırıyor.

Öte yandan başarılı oyuncunun, Avrupa’da bir takımda daha oynadıktan sonra altyapısından yetiştiği Pescara’ya dönüp futbolu burada bırakmak istediği kaydedildi.

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MENAJERLERDEN CORREA ÖNERİSİ

Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler, birçok hedef belirlerken, menajerlerden de hemen her gün yeni oyuncu önerileri alıyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden birinin Joaquin Correa olduğu belirtildi.

İnter, Arjantinli hücum oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Daha önce de Fenerbahçe’nin gündemine gelen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 resmi maçta 719 dakika süre alabildi, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Tangocu daha önce Estudiantes, Sampdoria, Sevilla ve Lazio formaları giyerken, geçen sezon Marsilya’ya kiralanmıştı.

Yönetim, Mourinho’nun raporuna göre hamle yapıp yapmayacağına karar verecek.

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