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Fenerbahçe’de dev operasyon

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig
Fenerbahçe’de dev operasyon

Sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili alınan kadro dışı kararı gündeme bomba gibi düştü. Dünya yıldızı Mesut Özil’in Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınacağını öğrendikten sonra Almanca bağırarak tepki göstermesi, Ozan’ın da İsmail Kartal’a yeterince süre alamadığı için isyan etmesi sonrası iki futbolcu için kadro dışı kararı verildi.

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Süper Lig’de son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan toplayan Fenerbahçe’de dün şok bir karar ile Mesut Özil ile Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında büyük umutlarla Arsenal’den takıma kazandırılan Mesut Özil ve sezon başı kiralık gittiği Watford’dan devre arasında geri alınan Ozan Tufan ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır” bilgisi verilirken herhangi bir detay paylaşılmadı.

Mesut Konya maçında isyan etti

Takımda işler yolunda giderken Mesut ve Ozan’ın kadro dışı bırakılmasının sebepleri camiada merak konusu oldu. 1.5 aylık sakatlığının ardından Trabzonspor maçında 5 dakika oynayan, Alanya deplasmanında 74 dakika sahada kalan Mesut için kırılma maçı son Konyaspor mücadelesi... Kadıköy’deki karşılaşmaya ilk 11’de başlayan dünya yıldızının devre arasında oyundan çıkacağı söylenince soyunma odasında kramponlarını çıkarıp yere fırlattığı, ardından da Almanca bağırıp çağırarak bu karara tepkisini dile getirdiği öğrenildi.

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Diğer futbolculara net mesaj

İngiltere’den döndüğünden beri sadece 3 kez 11’e girip hiçbir maçı tamamlayamayan, toplam resmi 9 karşılaşmada toplam 285 dakika oynayabilen Ozan’ın da teknik direktör İsmail Kartal’a, “Senin forma adaletin yok. Ben bu takımda her zaman oynarım” diye tepki gösterdiği için kadro dışı kaldığı öğrenildi. Bu kararın yeni sezonun kadro yapılanmasıyla da doğru orantılı olduğu öğrenildi. Mesut ile devam etmeyi düşünmeyen sarı lacivertliler gözü kara davranarak bu hamleyi yaparken diğer oyunculara da ‘Mesut gidiyorsa siz de dikkat edin’ mesajı verildi.

OZAN TUFAN, F.BAHÇE’DE 3. KEZ KADRO DIŞI

· 2017-18 sezonunun 2. yarısında dönemin teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

· 2018-19 öncesi takımla yaz kampına katıldı ama Cocu’nun gözüne giremeyince lisansı çıkarılmadı.

· 2021-22 sezonu başında gittiği Watford’dan 2 Şubat’ta geri döndü, 24 Mart’ta kadro dışı kaldı.

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OZAN TUFAN’IN EŞiNDEN GÖNDERME

Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan alınan karara sosyal medyadan göndermede bulundu. Milli futbolcunun eşi sosyal medya hesabından, “Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, ‘Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez’” yazılı bir görsel paylaştı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig

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