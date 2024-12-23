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Fenerbahçe'de dev ayrılık! Resmen açıklandı...

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Boban Marjanovic
Fenerbahçede dev ayrılık Resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 15:02

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Boban Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanıldı.

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EuroLeague'in en uzun oyuncusu Boban Marjanovic'in Fenerbahçe Beko ile yolları ayrıldı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli pota altı oyuncusunun sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.

Boban Marjanovic’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz.

YENİ TRANSFER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, şu anda Khem Birch, Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı gibi isimlerden oluşan pivot rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

36 yaşındaki Marjanovic, bu sezon EuroLeague'de 6 maçta forma giydi ve 10 dakikada ortalama 4.0 sayı, 3.5 ribaund ve 5.2 verimlilik puanı üretti.

 

 

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Boban Marjanovic

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