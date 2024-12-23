Fenerbahçe'de dev ayrılık! Resmen açıklandı...

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EuroLeague'in en uzun oyuncusu Boban Marjanovic'in Fenerbahçe Beko ile yolları ayrıldı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli pota altı oyuncusunun sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.



Boban Marjanovic’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz.

YENİ TRANSFER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, şu anda Khem Birch, Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı gibi isimlerden oluşan pivot rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

36 yaşındaki Marjanovic, bu sezon EuroLeague'de 6 maçta forma giydi ve 10 dakikada ortalama 4.0 sayı, 3.5 ribaund ve 5.2 verimlilik puanı üretti.