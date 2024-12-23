Fenerbahçe'de dev ayrılık!

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EuroLeague'in en uzun oyuncusu Boban Marjanovic'in Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılıyor...

BasketNews'in haberine göre sarı lacivertlilerin, eylül ayının ortasında bir yıllık anlaşmaya vardığı Marjanovic'in sözleşmesinde, ocak ayından önce takımdan ayrılma opsiyonu da yer alıyordu.

Fenerbahçe, Khem Birch'i kadrosunda tutmayı tercih ederken 2.24 metrelik Sırp pivottan vazgeçme kararı aldı.

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Fenerbahçe, şu anda Khem Birch, Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı gibi isimlerden oluşan pivot rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

36 yaşındaki Marjanovic, bu sezon EuroLeague'de 6 maçta forma giydi ve 10 dakikada ortalama 4.0 sayı, 3.5 ribaund ve 5.2 verimlilik puanı üretti.