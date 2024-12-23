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Fenerbahçe'de dev ayrılık!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Boban Marjanovic
Fenerbahçede dev ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 11:18

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor...

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EuroLeague'in en uzun oyuncusu Boban Marjanovic'in Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılıyor...

BasketNews'in haberine göre sarı lacivertlilerin, eylül ayının ortasında bir yıllık anlaşmaya vardığı Marjanovic'in sözleşmesinde, ocak ayından önce takımdan ayrılma opsiyonu da yer alıyordu.

Fenerbahçe, Khem Birch'i kadrosunda tutmayı tercih ederken 2.24 metrelik Sırp pivottan vazgeçme kararı aldı.

YENİ TRANSFER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, şu anda Khem Birch, Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı gibi isimlerden oluşan pivot rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

36 yaşındaki Marjanovic, bu sezon EuroLeague'de 6 maçta forma giydi ve 10 dakikada ortalama 4.0 sayı, 3.5 ribaund ve 5.2 verimlilik puanı üretti.

 

 

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Boban Marjanovic

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