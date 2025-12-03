×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de derbi sonrası Sadettin Saran ve Tedesco'dan takıma moral mesajı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Sadettin Saran
Fenerbahçede derbi sonrası Sadettin Saran ve Tedescodan takıma moral mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 10:10

Pazartesi günü derbide Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, 1 puanı Duran’ın son dakika golüyle aldı. 90 dakikanın ardından soyunma odasında Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, takıma büyük bir destek verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 1 puanı, Jhon Duran’ın 90+5'te attığı golle aldı. Buna rağmen soyunma odasında, galip gelememenin verdiği üzüntü verdi. Başkan Sadettin Saran, dev derbi sonrası takımın yanına indi.

Fenerbahçede derbi sonrası Sadettin Saran ve Tedescodan takıma moral mesajı

'SİZE İNANIYORUZ'

1 puanın ardından bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Galibiyeti kaçıran bizdik. Büyük bir kayıp yaşadık. Ancak mücadeleye devam edeceğiz. Size inanıyoruz, başaracaksınız” diye konuştu.

Gözden KaçmasınOlimpiyat açılışı gibiydi Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki koreografinin maliyeti belli olduOlimpiyat açılışı gibiydi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki koreografinin maliyeti belli olduHaberi görüntüle

Başkandan sonra Tedesco da söz aldı. İtalyan teknik adam da oyuncularına duyduğu güveni tekrarladı. Tedesco, “Sizlerle, mücadelemizle gurur duyuyorum. Daha yolumuz çok uzun. Sizlere inanıyorum. Yolun sonunda hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Sadettin Saran

BAKMADAN GEÇME!