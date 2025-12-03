Fenerbahçe'de derbi sonrası Sadettin Saran ve Tedesco'dan takıma moral mesajı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 1 puanı, Jhon Duran’ın 90+5'te attığı golle aldı. Buna rağmen soyunma odasında, galip gelememenin verdiği üzüntü verdi. Başkan Sadettin Saran, dev derbi sonrası takımın yanına indi.

'SİZE İNANIYORUZ'

1 puanın ardından bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Galibiyeti kaçıran bizdik. Büyük bir kayıp yaşadık. Ancak mücadeleye devam edeceğiz. Size inanıyoruz, başaracaksınız” diye konuştu.

Başkandan sonra Tedesco da söz aldı. İtalyan teknik adam da oyuncularına duyduğu güveni tekrarladı. Tedesco, “Sizlerle, mücadelemizle gurur duyuyorum. Daha yolumuz çok uzun. Sizlere inanıyorum. Yolun sonunda hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

