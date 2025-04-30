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Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Beşiktaş
Fenerbahçede derbi öncesi alarm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 20:29

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı taraftarının önünde ağırlayacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.

FLIP KOSTIC CEZALI

Son oynanan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Flip Kostic, derbide takımını yalnız bırakacak.

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SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan Gaziantep'e sakatlıklarından kaynaklı götürülmeyen Mert Müldür, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat'ın ise derbiye yetiştirilmek için yoğun çaba harcanıyor.

OĞUZ AYDIN VE YA SZYMASNKI

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun sakatlığı bulunan isimlerden olumsuz haber gelmesi durumunda sol kanat bekte Oğuz Aydın ve ya Szymasnki'ye görev vermesi bekleniyor.

Haberin detaylarında ise bu bağlamda orta sahada İsmail Yüksek ve Fred ikilisinin forma giyeceği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Beşiktaş

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