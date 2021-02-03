MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı! Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...
GeriFutbol Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı! Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı! Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı! Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başlarken, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş de takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktörü Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı.

Atakaş Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.  

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı. 

Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi Luiz Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil...
Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi! Luiz Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil...

Hatay deplasmanına rahatsızlığı sebebiyle götürülmeyen Jose Sosa da takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Fenerbahçede derbi hazırlıkları başladı Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle