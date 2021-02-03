Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı! Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Sosa...

Teknik Direktörü Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı.

Atakaş Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hatay deplasmanına rahatsızlığı sebebiyle götürülmeyen Jose Sosa da takımla birlikte çalıştı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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