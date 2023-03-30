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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları! 5 isim antrenmana katılmadı...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Beşiktaş
Fenerbahçede derbi hazırlıkları 5 isim antrenmana katılmadı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 13:03

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.

Topla pas, kontrol ve şut çalışan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durdu.

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5 İSİM KATILMADI

Antrenmana tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Luan Peres katılmadı.

VALENCIA VE EMRE MOR ÖNCE SALONDA ÇALIŞTI

Tedavisi tamamlanan Enner Valencia ile Emre Mor ise salonda yapılan fizik güçlendirmenin ardından takıma dahil oldu.

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Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenman ile Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede derbi hazırlıkları 5 isim antrenmana katılmadı...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Beşiktaş

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