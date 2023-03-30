Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları! 5 isim antrenmana katılmadı...

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.

Topla pas, kontrol ve şut çalışan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durdu.

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5 İSİM KATILMADI

Antrenmana tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Luan Peres katılmadı.

VALENCIA VE EMRE MOR ÖNCE SALONDA ÇALIŞTI

Tedavisi tamamlanan Enner Valencia ile Emre Mor ise salonda yapılan fizik güçlendirmenin ardından takıma dahil oldu.

Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenman ile Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.