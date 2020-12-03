MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları! Sinan Gümüş ve Enner Valencia negatife döndü...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları! Sinan Gümüş ve Enner Valencia negatife döndü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları! Sinan Gümüş ve Enner Valencia negatife döndü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları! Sinan Gümüş ve Enner Valencia negatife döndü...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyonla devam eden idmanda şiddetli prese yönelik pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, koşu gerçekleştirdi.

12
Ozan Tufan bombası İrfan Can Kahvecinin ardından...
Ozan Tufan bombası! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Mbawana Samatta salonda fitness çalışması yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve çalışmalara başlayamayan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos'un ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Fenerbahçede Denizlispor hazırlıkları Sinan Gümüş ve Enner Valencia negatife döndü...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle